Marlene Auers Lokalkritik: Sven’s Sohn am Alsergrund

Hoffen wir, dass es das noch lange geben wird. Denn bald soll es tatsächlich so weit sein, und Puskas will leiser treten. Es gebe nur noch keinen Nachfolger, der in Frage komme. Die Linie sollte er oder sie schätzen und fortführen. Und Freude am Bewirten haben. Das aber wollen die Gäste sicherlich auch.

Bewertung:

Essen 45 von 50

Service 9 von 10

Getränke 13 von 15

Ambiente 23 von 25

Gesamt 90 von 100