Kenner aber wissen: Der wahre Leberkäsjunkie befindet sich in der Rathausgasse in Linz. Von diesem Standort aus, dem Ur-Leberkas-Pepi, hat Christoph Baur in den letzten Jahren viele weitere Filialen eröffnet. Von der Plus City in Pasching über den Flughafen in Wien-Schwechat und die Wiener Operngasse bis zu den City Arkaden in Klagenfurt. Zwischendurch hatte er sogar einen Franchise-Partner in London.

Spannend wird jedernfalls, wie der Weißwurstäquator das nachbarliche kulinarische Angebot annehmen wird. Immerhin wartet Leberkas-Pepi mit 25 unterschiedlichen Geschmackssorten auf - von Klassischen Leberkäse über den mexikanisch inspirierten "Pepi Gonzales" und die Sorte Spinat/Knoblauch bis zum Pizza-Leberkäse sowie Trüffel/Steinpilz.