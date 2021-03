Wie TCM den Körper in der Pandemie unterstützen kann

Mit chinesischer Kräutermedizin eine Covid-19-Erkrankung verhindern: Diesen Wunsch ihrer Patienten hört die Wiener Ärztin Carina Bouwensch in der Pandemie laufend. „Täglich werde ich in meiner Praxis gebeten, eine Empfehlung für eine Präventivrezeptur gegen eine Infektion oder eine Heilrezeptur bei einer Akuterkrankung zu erstellen.“ Viele Interessierte, informieren sich zudem im Internet und stoßen auf Kräutermischungen. Sie sollen gegen Covid-19 wirken oder eine Erkrankung überhaupt verhindern. Was ist also dran an der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM)?

Einiges, betont Bouwensch, die seit 13 Jahren eine Praxis für TCM führt und viele Infektionskrankheiten zum Teil ausschließlich mit TCM-Kräutern behandelt. Die mehr als 2000 Jahre alte, fernöstliche Heilmethode ist in ihrem Herkunftsland eine wichtige Säule im Gesundheitssystem. Die Ärztin, die im März 2020 selbst schwer an Covid-19 erkrankte, schränkt allerdings ein: „Bei Covid-19 stieß ich an meine Grenzen. Man muss ganz ehrlich sagen: Ein Allheilmittel oder die Präventivrezeptur gibt es derzeit nicht.“