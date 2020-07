Wie in Mozarts Oper: Soll ich die Treue meines Partners testen?

Man kann die Angelegenheit aber auch selbst in die Hand nehmen – wie eine Leserin mir anvertraute. Sie erzählte, wie sie ihren Mann mit Hilfe einer Zweitidentität per Mail auf Probe stellte, um herauszufinden, an welchem Punkt er „zu allem bereit wäre“. Dafür tat sie so, als wäre sie eine Frau aus dem weiteren Freundes- oder Bekanntenkreis, die ihn geil finde, sich aber nicht zu outen traue: „Was ich mit dir alles machen möchte, wie ich aussehe und wer ich bin, erfährst du, wenn wir einander im Stundenhotel treffen.“ Allfällige Barrieren fielen rasch, sie kannte ja seine Vorlieben. Bald wurde verbal gevögelt, drei Wochen später hatte sie ihn so weit. Er schrieb: „Ich bin so unendlich geil auf dich, ich will dich – jetzt!“

Das erinnert an Wolfgang Amadeus Mozarts „Così fan tutte“ – „So machen’s alle oder Die Schule der Liebenden“, die 1790 in Wien uraufgeführt wurde. Im Rahmen der heurigen Salzburger Festspiele wird die Oper von einer Frau dirigiert, eine Premiere. Das ist insofern spannend, als es darin um einen Treuetest an Frauen geht: Zu Beginn der Oper schließen die beiden Offiziere Ferrando und Guglielmo mit ihrem Mentor Don Alfonso eine Wette ab. Sie behaupten, dass ihre Geliebten Fiordiligi und Dorabella stets treu wären. Die Männer versuchen nun, ihre Freundinnen in einem perfiden Verwirrspiel aus Partnertausch und Verkleidung zum Seitensprung zu verführen – und so auf die Probe zu stellen. Erst bleiben die beiden Damen standhaft, doch dann werden sie doch schwach. Ein emotionales Desaster, das aber gut endet – die Oper als „Lustspiel“.