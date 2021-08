Werkstatt statt Hörsaal: Warum manche lieber eine Lehre machen

Wenn die Tischlermeisterin die Pfosten aufschneidet, diese so lange hobelt, bis die Maserung zum Vorschein kommt – dann ist das für sie immer ein besonderer Glücksmoment für die 45-Jährige. „Dieses Arbeiten mit den Händen hat mir lange gefehlt“, erzählt sie.

Zum Handwerk ist sie über Umwege gekommen. Zwar hatte Franziska Brugger sich schon nach der Hauptschule überlegt, eine Tischlerlehre zu machen: „Doch meine Eltern meinten damals, ich solle zuerst einmal maturieren, was ich auch gemacht habe.“ Das sei ein guter Entschluss gewesen, sagt sie auch heute noch.

Genauso wie das Biologiestudium, das sie angefügt hat. „Das Fach gefällt mir, es ist aber nicht die einzige Welt, in der ich zu Hause bin.“ Einige Jahre hat die Wienerin dann bei einem Wissenschaftsverlag gearbeitet. Was ihr dabei gefehlt hat, war der unmittelbare Erfolg ihrer Arbeit: „Sicher ist irgendwann einmal ein Buch oder ein Journal erschienen, das man dann in der Hand hatte.“ Doch diese Glücksmomente waren zu selten und Brugger fragte sich: „Was mache ich jetzt?“

Frauen im Handwerk

Sie nahm ihren Mut zusammen, kündigte beim Verlag: „Zum Glück gab es beim AMS das FiT Programm: Frauen in Handwerk und Technik.“ Franziska Brugger überlegte damals auch, eine Ausbildung zur Goldschmiedin zu machen: „Doch beim Schnuppertag merkte ich, dass das ganz Feine nicht meines ist. Auch die Idee, Schuhmacherin zu werden, verwarf ich. “

Im Alter von 33 Jahre besuchte sie dann die Berufsschule – allerdings nur die berufsspezifischen Fächer. „Das soziale Umfeld war schon eine Herausforderung – viele junge Burschen. Da war es nicht so einfach einen Draht zu ihnen zu finden.“

Das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her. Nach ein paar Jahren als Angestellte hat sie die Meisterprüfung gemacht und wurde selbstständig. Jetzt tischlert sie Möbel auf Bestellung und freut sich, wenn ihre Kunden eine Freude mit ihren Werken haben.

Was sie feststellt: Manche Kollegen begegnen ihr als Akademikerin mit Respekt: „Leider hat ein Lehrabschluss in unserer Gesellschaft immer noch nicht den nötigen Stellenwert. Dabei ist es mittlerweile mit manchen Studienabschlüssen viel schwieriger einen Job zu finden. Und manchmal ist ein Handwerksjob sogar besser bezahlt. Es wäre schön, wenn hier ein Umdenken stattfinden würde.“

Olga Vinakur ist heute eine preisgekrönte Fotografin