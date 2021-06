Weiterbildung mal anders: Neuer Kurs "Fischen für Frauen"

Auf den ersten Blick

Ihr damaliger Partner hat sie zum Fischen an einen Teich in Niederösterreich mitgenommen, zunächst nur als Begleiterin. „Der Klassiker.“ Doch nach einigen Tagesausflügen ans Wasser durfte sie selbst einen Fisch in Aktion erleben. „Schon nach dem ersten Mal war es um mich geschehen.“

Fischen trifft derzeit auch den Nerv einer von permanenter Erreichbarkeit angetriebenen Gesellschaft. Das weiß auch Sabine Hornacek, die in der Lenaugasse im 8. Bezirk drei Mal pro Woche am Schalter sitzt und dort unter anderem Fischerkarten ausstellt. Schon vor Ausbruch des Coronavirus registrierte man in den rund 60 Vereinen, die dem Verband angehören, mehr Anfragen. In der Pandemie hat sich das Interesse noch weiter verstärkt.

Am ersten Kursabend will die Fischerin den Teilnehmerinnen neben theoretischem Wissen am Kanal den Pendel- und den Überkopf-Wurf beibringen. Gespannt ist sie, wie viele Frauen anbeißen und sich fürs Fischen – so wie sie – nachhaltig erwärmen können.

Apropos Anbeißen: Lange kann es dauern, bis klar wird, welcher Fisch tatsächlich den Köder angebissen hat. Seine Bewegungen und seine Kraft geben erste Anhaltspunkte, aber zu sehen gibt es für die Fischerin erst etwas, wenn er auf den letzten Metern bis zum Ufer endlich auftaucht.

In weiteren Kursen der Volkshochschule Urania soll in diesem Sommer auch über die Geschichte und die Bewohner des Donaukanals referiert werden. Hecht, Karpfen, Wels, Zander, Barsch, Aal, Nase, Rotfeder – alle sind Teil der hiesigen Fischfauna. Und vielleicht wird man ja in 110 Jahren in der Urania einen Kurs über die Anfänge der Frauenfischerei am Wiener Donaukanal buchen.