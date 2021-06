Natürlich gibt es in der Urania weiterhin die klassischen Sprach- und Bewegungskurse, doch VHS-Direktorin Doris Zametzer will im Haus an der Mündung des Wienflusses in den Donaukanal darüber hinaus neue Akzente setzen. Hier einige Highlights:

Nah am Wasser gebaut: Sind Frauen emotionaler als Männer? Dieser Frage will die Neurobiologin Isabella Sarto-Jackson in ihrem Kurs nachgehen. Neue Studien zeigen jedenfalls, dass männliche und weibliche Gehirne anatomisch und funktionell unterschiedlich ticken.