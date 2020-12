Wegen Corona: Paar feiert Drive-through-Hochzeit mit 10.000 Gästen

Wenn sie überhaupt noch stattfanden, dann nur im kleinsten Kreis: An eine große Hochzeit war dieses Jahr nicht zu denken. Auch in Malaysien sind die Regeln für alle Heiratswilligen strikt. 20 Personen dürfen dort für die Feierlichkeiten zusammenkommen. Doch ein Paar umging diese Vorgaben geschickt.

Hochzeitsfest mit Abstand - und To-go-Abendessen

Satte 10.000 Personen konnten an der Hochzeit von Tengku Muhammed Hafiz und Oceane Alagia teilnehmen. Das Paar setzte sich schlichtweg vor ein Regierungsgebäude in ihrer Heimatstadt Putrajaya und ließ seine Gäste langsam in ihren Autos an sich vorbeifahren.