Was jetzt gegen die Pandemie-Müdigkeit hilft

Viele Menschen quält der Gedanke, ein Jahr verloren zu haben. Was hilft dagegen?

Wer dieses Gefühl hat, sollte darüber nachdenken, was er in diesem Jahr gewonnen hat! Was wäre alles nicht gewesen, wenn es die Zeit nicht gegeben hätte? Was durfte ich Gutes erleben? Da kommen Antworten wie zum Beispiel wunderschöne Ausflüge, Wanderungen, innigere Beziehung mit Nachbarn, Neues ausprobiert, neue kreative Hobbys, endlich wieder Zeit für Dinge, die mir wichtig sind, Zeit, die Natur zu genießen. Aber auch neue Wertigkeiten, die wir dadurch gewinnen konnten: die Dankbarkeit, dass man unversehrt und gesund ist, oder dass man einen Partner hat, der in schweren Zeiten da ist.

Sie arbeiten mit der „Schneeglückchen“-Metapher – was können wir uns von den Frühlingsblumen abschauen?

Machen wir es wie die Schneeglöckchen, strecken wir den Kopf ins Licht! Selbst in der dunkelsten Ecke ist irgendwo Licht. Eine Energiequelle für Geist und Seele ist alles, was sich gut anfühlt, was uns guttut, was uns wohlige Gefühle bereitet. Notieren Sie am Abend vor dem Zubettgehen: „Was war heute eine Lichtquelle für mich?“ Und überlegen Sie am Morgen: „Welche Energiequellen möchte ich heute aufsuchen?“ So kann es langsam Frühling werden – da draußen und in uns.