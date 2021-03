Was Eltern tun können, um weniger peinlich zu sein

Gespräche über Sex sind in vielen Familien die schlimmsten Momente für Eltern und Teenager. „Alles ist peinlich, besonders das“, weiß die Autorin und Frauenärztin Judith Bildau. In ihrem Buch „Mit meiner Tochter durch die Pubertät“ nennt sie ein Kapitel daher „Scham-Alarm“: „Im Augenblick könnt ihr euren Töchtern noch so oft erzählen, dass sie und ihr Körper wunderbar sind – sie brauchen Zeit, um das selbst zu fühlen.“

Bei der ersten Periode, wenn die Brüste wachsen, wenn ein BH gekauft werden muss, sind die Mädchen sehr unsicher und können die Hilfe ihrer Mutter gut gebrauchen. „Da darf man sich als Mama aber nicht aufdrängen, sondern muss akzeptieren, wenn die Tochter das nicht mit einem besprechen möchte. Auch wenn das wehtut“, sagt Bildau. Natürlich sei es schön, wenn man solche Phasen gemeinsam zelebrieren kann – falls die Tochter das will.