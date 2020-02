Warum Städte für Heringsmöwen ein „gefundenes Fressen“ sind

Insgesamt wurden 38 Möwen getestet, 24 waren offensichtlich hungrig und knabberten an dem Riegel. 19 – also fast 80 Prozent – entschieden sich für den Bissen, der zuvor durch die Hand des Forschers gegangen war.

Um zu sehen, ob das Gleiche passiert, wenn man den Vögeln Gegenstände anbietet, wurde das Experiment mit Schwämmen wiederholt, die in Form und Größe den Haferriegeln ähnelten. Wiederum ging ein Stück durch die Hände eines Forschers, das andere nicht. Das Ergebnis: Die Möwen pickten zwar interessiert an dem Schwamm – dabei war es den Vögeln aber offensichtlich egal, ob ein Mensch diesen zuvor in der Hand hatte. Für die Forscher ist somit klar: Die Möwen haben die Aufmerksamkeit auf das Futter gelenkt.

Laut der Forscherin Laura Kelley zeigt die Studie, „dass Hinweise von Menschen eine wichtige Rolle bei der Nahrungssuche der Möwen spielen. Das könnte teilweise erklären, warum die Möwen bei der Kolonisierung städtischer Gebiete so erfolgreich waren“.

