Warum jetzt die richtige Zeit für eine Social-Media-Pause ist

Auch der deutsche Sänger Pietro Lombardi zieht nun den Stecker. Konzerte wird er weiterhin geben, aber seinen Alltag möchte er mit seinen fast zwei Millionen Instagram-Fans bis auf Weiteres nicht mehr teilen. „Aktuell fehlt mir die Kraft und Energie. Viele Dinge fange ich an und breche sie dann wieder ab. Egal, ob meine Musik, Diät oder andere Projekte. So bin ich normal nicht. Ich ziehe normal alles durch, wenn ich was ändern möchte. Das zeigt mir, okay Pietro, hier stimmt was nicht.“