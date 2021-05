Warum Frauen ihr Verhältnis zu Körperhaaren überdenken

Ein Kahlschlag für Oralsex

„In der Pandemie haben viele Frauen ihre Einstellung zu Schönheit und Körperpflege hinterfragt: Was mache ich warum? Will ich das eigentlich wirklich?“, sagt Elisabeth Lechner, Autorin von „Riot, don’t diet!“. Glatte Frauenkörper gelten seit der Antike als Inbegriff von Weiblichkeit, das Ideal hält sich hartnäckig: In einer belgischen Studie aus dem Jahr 2019 gaben 67 Prozent der Frauen an, dass sie sich durch die Rasur „femininer“ fühlen und nannten Oralsex mit Männern als häufigsten Grund für den Kahlschlag (im Intimbereich).

„Viele glauben zwar, dass sie die freie Wahl haben, aber das stimmt nicht. Wir leben in einer lookistischen Gesellschaft, in der Frauen nach ihrem Aussehen bewertet werden. Wer nicht der Norm entspricht, hat schlechtere Chancen. Und Körperhaare gelten in unserer heteronormativen Welt immer noch als Grenzüberschreitung“, sagt die Kulturwissenschafterin. „Gleichermaßen formiert sich Widerstand.“