Diese Pflegeprodukte wurden in der Pandemie öfter gekauft

Was heimische Haushalte im ersten Corona-Jahr 2020 für Kosmetik und Körperpflege ausgaben und wie die Pandemie den Markt veränderte, hat das Marktforschungsinstitut GfK erhoben: Verstärktes Händewaschen und Handpflege bescherten Seifen ein deutliches Plus. Make-up, Stylingprodukte und Deos sind in Zeiten von Lockdowns und Homeoffice weniger gefragt.

Insgesamt wuchsen die Ausgaben für den Haushaltsbedarf an Kosmetik gegenüber 2019 moderat auf rund 893 Millionen Euro, berichtete die Branchenplattform Kosmetik transparent der APA. Händewaschen und -eincremen dominierten die Haut- und Körperpflege: Seifen, fest wie flüssig, legten laut GfK-Einkaufsstudie von 61 Prozent Käuferreichweite auf mehr als 70 Prozent zu, erläuterte Stefan Kukacka, Sprecher von Kosmetik transparent. Die Ausgaben dafür stiegen von neun auf elf Euro pro Haushalt im Jahr.

Produkte fürs Ausgehen gerieten ins Hintertreffen. Von 44 auf 36 Euro sanken etwa die Ausgaben für die sogenannte dekorative Kosmetik, das bedeutet acht Euro weniger pro Haushalt für Lippenstift, Wimperntusche, Rouge, Eyeliner & Co.

Fast alle heimischen Privathaushalte, rund 96 Prozent, kauften im Vorjahr "Personal Care", darunter fallen Produkte zur Reinigung und Pflege von Haut und Haar, für die Rasur, aber auch Duft und dekorative Kosmetik. Durchschnittlich wurde 26 Mal pro Jahr Kosmetik und Körperpflege eingekauft, eine Frequenz von etwa zweimal pro Monat. "In Summe erwarb ein Privathaushalt im Schnitt 60 Packungen und gab dafür 235 Euro aus", sagte Kukacka. Das sind um fünf Euro mehr als im Jahr davor.