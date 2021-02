Warteschlangen-Psychologie: Durch Corona lernen wir, uns anzustellen

Ob, wie sehr und warum Menschen in Warteschlangen leiden, beschäftigt Psychologen seit vielen Jahrzehnten. Entscheidend ist ein Mix aus persönlicher Wahrnehmung und Erwartungshaltung, wie der Harvard-Professor David Maister Mitte der 1980er-Jahre in seinem Aufsatz „The Psychology of Waiting Lines“ beschrieb: Unter anderem fühlt sich Wartezeit, in der man sich beschäftigt, kürzer an; Angst, etwas zu verpassen, lässt die Zeit noch langsamer vergehen.

Ausschlaggebend ist, dass sich alle fair und gleich behandelt fühlen, fand US-Psychologe Richard Larson, wegen seiner intensiven Forschung zum Thema „Dr. Queue“ (to queue, sich anstellen) genannt, heraus. Deshalb bringen sich ungleich bewegende Schlangen vor der Kassa so viele zur Weißglut.