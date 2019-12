Warte mal! Warum sich Geduld lohnt

Die Geduld eines Menschen lässt sich in diesen Tagen besonders gut an dessen Adventkalender ablesen. Nicht nur Kindern fällt es zunehmend schwer, das 24. Türchen erst am 24. Dezember zu öffnen. Die Vorweihnachtszeit stellt auch Erwachsene vor eine selten gewordene Herausforderung: Sie zwingt uns, innezuhalten, zu kontemplieren und zu warten – auf das nächste Türchen, die nächste Kerze am Adventkranz, auf das Christkind.

Sehnsucht

Ein Zustand, der im durchdigitalisierten Hochgeschwindigkeitsalltag de facto verschwindet. Selbst Millennials können es sich nur noch schwer vorstellen, dass sie früher eine Woche auf die neue Folge „Grey’s Anatomy“ warten mussten, während heute eine Serie – Netflix sei Dank – an einem Wochenende „gebinged“ wird.

Die Schlange vor der Supermarktkassa wird zur quälenden Bewährungsprobe und Menschen an der Bushaltestelle ohne Smartphone in der Hand zum seltenen Naturereignis. Das reine Warten, ohne Ablenkung in Form von Chatten, Surfen oder Spielen, stirbt aus. „Wir leben in einer Zeit der unglaublichen Beschleunigung, wollen immer mehr erledigen und erleben, da bleibt für Stillstand vermeintlich keine Zeit mehr. Gleichzeitig steigt die Sehnsucht nach Langsamkeit und Begegnung“, sagt der deutsche Journalist und studierte Philosoph Timo Reuter.