Vorbild Barbie: Modefans zeigen sich immer häufiger in Stöckelschuhen

Waren Teenie-Idole wie Model Hailey Bieber oder Reality-Superstar Kylie Jenner vor einigen Jahren ausschließlich in Turnschuhen zu bewundern, tauschen sie ihre Ugly Dad Sneaker nun gegen Stöckelschuhe. Die gleichen Modelle, die Barbie ab den Fünfzigerjahren an ihren zarten Füßen trug, sind an Hailey und Co. zu sehen und damit das neue Must-have von Modekennern.

Das Luxus-Label Balenciaga beschickte Jenner kürzlich mit pinken Gummi-Pumps aus dem 3-D-Drucker um 3.250 Dollar, die eindeutig Barbies Garderobe als Blaupause hatten.