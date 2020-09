Vollmundig: Oralsex oder die Meisterschaft des Vorspiels

Es braucht außerdem einen coolen Rhythmus und passenden Druck. Zugegeben, das klingt kompliziert – und schreit fast schon nach einem Kursangebot mit dem Titel „In fünf Stunden an die Zungen-Spitze“ oder „Das Oraltorium für Anfänger“. Aber, liebe Männer, nicht verzagen: Da geht was, alles eine Frage der Übung. Fangen Sie mit einer Orangen- oder Mandarinenhälfte an, setzen Sie die Praxis an Ihrer Partnerin fort und haben Sie dabei den Mut, nachzufragen. Die meisten Frauen sind gerne als Fluglotsin behilflich, sagen, wo es lang geht und wie man es probieren könnte – vorwärts, rückwärts, seitwärts, allenfalls stopp. Der (zarte) Einsatz von Zähnen ist erlaubt, ebenso wie das Temperatur-Experiment mit Eiswürfeln oder mit „Oh, it’s a Tee!“-Effekt. Manche Frauen stehen auf die „Stopp and Go“-Technik, weil sie Spannung aufbaut. Hier ist Schweigen Gold, er sollte auf keinen Fall zwischen ihren Beinen hinaufschauen, um sie in der Pause zu bitten, ob sie auf seinem Smartphone schnell nach den Fußballergebnissen schauen könnte oder ob eh noch genug Bier („für den Durst danach“) im Eiskasten ist.