Töpferst du noch oder stickst du schon? Warum jetzt alle sticken

Die vage Erinnerung an die ersten, meist uninspirierten Stickversuche in der Volksschule lässt bei vielen zunächst wenig Begeisterung für das alte Kunsthandwerk aufkommen. Kreuzstich, Rückstich, Schlingstich – was vor einigen Jahren als altbacken galt, ist gerade zum Trend avanciert – während der Lockdowns muss man sich daheim schließlich irgendwie die Zeit vertreiben.

Nachdem man sich schon die Obstschale selbst getöpfert hat und das perfekte Sauerteigbrot in der eigenen Küche zubereiten kann, gilt nun auch das Sticken als hippe Beschäftigung.