Tipp des Tages: Wie man jetzt eine Hochzeit plant

Das Coronavirus macht vielen heiratswilligen Paaren einen Strich durch die Rechnung: Geheiratet werden darf derzeit nur mit Mund-Nasen-Schutz, bei der Trauung erlaubt sind inklusive Brautpaar und Standesbeamten oder Pfarrer maximal zehn Leute.

Ja-Wort im Winter

Weil sich viele an ihrem schönsten Tag im Leben nicht einschränken wollen, wurden fast alle Feste auf das kommende Jahr verschoben. Mit bereits jetzt deutlichen Terminauswirkungen. Laut Branchenvertretern sind 2021 während der Saison von Mai bis Herbst kaum mehr Samstage frei. Die Branchensprecherin in der Wiener Wirtschaftskammer, Wedding-Plannerin Elisabeth Brandl, plädiert deswegen dafür, an einem Wochentag zu heiraten. Zudem empfiehlt sie jenen, die keinen Termin mehr in den Sommermonaten bekommen, das Ja-Wort auf den Winter 2021 zu verlegen.