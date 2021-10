Tiercoach: Damit es Katze, Hund und Papagei gut geht

Ein schickes Mäntelchen für den Malteser, eine teure Pastete für den Perser, viel Zeit für die Zierfische: Die Österreicher lieben ihre Haustiere. Insgesamt halten sie etwa fünf Millionen Katzen, Hunde, Sittiche & Co., jeder gibt dafür – so Statistik Austria – im Durchschnitt 75 Euro pro Monat aus. Ein großes Herz für die haarigen, gefiederten oder schuppigen Freunde reicht aber nicht, um sie artgerecht zu versorgen bzw. zu verwöhnen. Nur angewandtes Detailwissen schützt.

Welttierschutztag

Am 4. Oktober ist Welttierschutztag. 1931 wurde er auf den Namenstag des italienischen Mönches Franz von Assisi (1181/82–1226) gelegt. Der spätere Ordensgründer sah in allen Geschöpfen Gottes „Schwestern und Brüder“ und predigte dem entsprechend: „Gott wünscht, dass wir den Tieren beistehen.“ Der Legende nach konnte sich der Heilige auch mit Vögeln verständigen. Gründe genug für die römisch-katholische Kirche, Franz von Assisi zum Schutzpatron der Tiere zu ernennen. KURIER-Tiercoach Katharina Reitl nimmt den internationalen Aktionstag, der heuer zum 90. mal begangen wird, zum Anlass, um über die häufigsten Fehler in der Heimtierhaltung aufzuklären.