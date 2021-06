Blick ins Schlafzimmer und Einsatz im Swingerklub

Bald zwei Jahrzehnte – so lange gibt es diese Kolumne bereits. Und selbst, wenn sich manche Themen wiederholen, erfahre ich immer wieder Neues, lerne etwas dazu oder werde überrascht. Durch die lieben LeserInnen, zum Beispiel, die sich mir anvertrauen, die Fragen haben, die auf respektvolle Weise den Dialog mit mir suchen. Das finde ich schön und auch sehr bereichernd.

Und dann gibt’s natürlich auch die da – die, die mich fragen, ob ich für sie nicht Vibrator, Modell Gewagt, frivol, X-Large testen könnte: „Wissen S’ warum? Weil ich mir unsicher bin, ob das was für meine Freundin wäre – und Sie sind doch Expertin. Ich würde Sie auf so ein Ding selbstverständlich einladen und Sie erzählen mir dann ganz, ganz genau, was Sie gefühlt haben.“ Sie staunen? Um ehrlich zu sein: Nichts ist mir mittlerweile fremd.

Sachen wie diese gibt’s immer wieder, denn in manchen Fällen wird da maximaler Ganzkörpereinsatz verlangt. Manche haben gar die Auffassung, ich sei den werten Lesern (Sorry, wenn ich nicht die -Innen erwähne, die betrifft das nicht) Schlafzimmer-Blicke schuldig. So kam es schon zu recht konkreten Anfragen in Sachen „Lieblingsstellung“ oder Verkehrsfrequenz.