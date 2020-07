Süß, süßer, "Soft Girls": Tiktok-Trend zwischen Spiel und Rebellion

Jedoch deutet einiges darauf hin, dass der Soft-Girl-Hype mehr ist als bloß ein Eskapismus in eine heile, rosa Welt: Der Philosophie-Professor Simon May, Autor des Buches „The Power of Cute“ (Die Macht des Süßen), sieht darin etwa einen subtilen Protest gegen die Erwartungen der Gesellschaft an Teenagermädchen: Sie hätten in erster Linie süß und harmlos zu sein, ernst würden sie in diesem Alter nicht genommen. Diese – oft ironisch – überzeichnete Darstellung des Soften würde die Verhältnisse von Macht infrage stellen.