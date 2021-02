Studie: Bildung nicht nur Frage der Schuljahre

In vielen Entwicklungsländern ist in den vergangenen Jahrzehnten in Sachen Bildung eine Menge passiert: Viele Bevölkerungsgruppen haben Zugang zu Bildungsangeboten bekommen und auch die Zahl der durchschnittlich in der Schule verbrachten Jahre hat stark zugenommen.

Trotzdem hat die Kluft zwischen Ländern mit im Schnitt gut und solchen mit im Schnitt schlechter Ausgebildeten zugenommen, zeigt eine Studie österreichischer Demographen.

Für die im Fachjournal "PNAS" erschienene Arbeit erstellten die Wissenschafter um Wolfgang Lutz und Claudia Reiter vom Wiener Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital zwei verschiedene Auswertungen. Mit der einen maßen sie die im Schnitt im Schulsystem verbrachten Jahre (MYS/Mean Years of Schooling). Die andere ergab sich aus Studien wie PIAAC, einer Art PISA-Studie für Erwachsene der OECD, oder dem STEP-Programm der Weltbank und stellt eine qualitätsbereinigte durchschnittliche Zahl an Schuljahren (Skills in Literacy Adjusted Mean Years of Schooling/SLAMYS) dar. Damit sollen die tatsächlichen Fähigkeiten der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (20 bis 64 Jahre) abgebildet werden. Verglichen wurden dann für 185 Länder und Regionen jeweils die Jahre 1970 und 2015.