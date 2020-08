Spontaner und lauter Sex: Endlich was Verrücktes tun

Passiert vor Kurzem in Bayern, vermutlich in einer lauen Sommernacht, möglicherweise unter alkoholischem Einfluss. Dabei war die Leidenschaft so heftig, dass die ins Verkehrsgeschehen involvierte Terrassentür zu laut bums gemacht hat. Was eine 74-jährige Dame bedrohlich empfand, sie dachte an Einbrecher und rief die Polizei. So weit, so verständlich – man weiß ja schließlich nie.

Anderntags dann die Schlagzeilen: „Seniorin hatte Angst vor lüsternem Paar“, „Lauter Sex auf der Terrasse – Seniorin ruft Polizei“. Die Amtshandlung zum Geschlechtsakt sah schließlich so aus: „Die Beamten nahmen in der Nacht zum Sonntag die Personalien des 22-jährigen Mannes auf.“ Dabei hätten sich „die Kollegen sehr amüsiert“ und „das Pärchen weitergeschickt“ (Wohin? Ins Bett?). Sachbeschädigung gab’s keine: „Die Terrassentür, an die das Duo mit den Füßen stieß, wurde den Angaben zufolge nicht beschädigt.“ Haben wir für so etwas Verständnis? Irgendwie schon. Wenn zwei Menschen in Stimmung kommen, kann es passieren, dass der Rest der Welt ausgeblendet und der Vernunftknopf im Hirn ausgeknipst wird. Geilheit siegt: Raus muss es, rein muss er! Egal wo und egal unter welchen Umständen. Spontanität als Elixier des Lebens.