Sophia Thiel zeigt sich im Bikini - trotz Angst vor Bodyshaming

Ihre durchtrainierte Figur, die sie einst internetberühmt machte, war das Ergebnis von hartem Training und Hungerkuren, gab Thiel später zu. Erst seit vergangenem Sommer könne sie sich selbst so annehmen, wie sie ist. Im Bikini-Video sagt sie: "Wisst ihr, ob ihr's verstehen könnt oder nicht: Ich mag mich so, wie ich bin. Es hat wirklich lange gedauert, dass ich meinen Körper und mich so akzeptieren kann. Das war für mich einfach ein zu langes Versteckspiel und Angst davor, was andere von mir halten."

In den Kommentaren jedenfalls feierten viele das neue Körperbild der Deutschen - endlich jemand, mit dem sich die durchschnittliche Instagram-Nutzerin identifizieren kann.