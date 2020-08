Filmfestspiele: Schöner als Kino ist nur Venedig

Kein Wunder: Von den „Großen Drei“ der Filmfestivals sticht Venedig heraus. Cannes? Die ganze Stadt feiert hektisch sich selbst, geht auf in einem Epizentrum der Eitelkeiten, von Sehen und Gesehen-werden. In Berlin liegt das kalte Wetter mit den oft politisch geprägten Filmen im Wettstreit. In der Lagunenstadt hingegen geht es herrlich entspannt zu. Und das überträgt sich auf die Filmleute. Wer sich durch das Festivalalbum blättert, gerät ins Schwärmen. Niemand, wirklich niemand, auch nicht Clooney, sah je cooler aus als Paul Newman, als er im Boot vor Venedig den Motor abstellt, nur still auf den Wellen schaukelt, den Blick melancholisch in die Dämmerung gerichtet. Gary Cooper filmte alles, was ihm vor den Sucher kam, fütterte die Tauben am Markusplatz und nickte dann in einer Gondel ein. Elizabeth Taylor, Richard Burton und Claudia Cardinale tranken Bruderschaft. Und Sophia Loren, die avancierte in Venedig, bei ihrem ersten Besuch 1955, zum Star, noch bevor sie tatsächlich einer war: Die knipsbereiten Fotografen stürzten sich förmlich auf die attraktive, angehende Schauspielerin. Drei Jahre später kehrte die Loren zurück – und gewann den Preis als beste Schauspielerin.

Hotel mit Geheimtunnel

Ob Charlie Chaplin oder Humphrey Bogart, ob die Garbo oder Grace Kelly, sie alle hinterließen ihre Spuren. Und schrieben auch die Historie der mondänen Hotels mit, die wichtige Hauptschlagadern im Festivalbetrieb darstellen. Etwa das Excelsior, die brodelnde Bühne für alles: Stars wie Meryl Streep logieren hier, geben aber auch Interviews. Achtung, streng geheim: Das Hotel verfügt über einen unterirdischen Tunnel. Die letzte, die ihn nutzte, war 1960 Gina Lollobrigida – um unbelästigt in den Palazzo di Cinema zu gelangen. Längst sind die Hotels selbst Filmstars: Im Cipriani, in dem schon Casanova Frauen betörte, wurde der Bond-Film „Casino Royale“ gedreht, im Gritti Palace, in dessen Lobby Hemingway eines Nachts einst ein Baseballspiel steigen ließ, „Everyone Says I Love You“ von Woody Allen. Und im Danieli „The Tourist“, mit Johnny Depp. Cineastische Magie, in der man (teuer) wohnen kann.