Filmfestival Cannes: Gütesiegel ohne Wettbewerb

Dass das Filmfestival in Cannes Corona-bedingt abgesagt wurde, wissen wir jetzt schon seit Längerem. Hätte es stattgefunden, dann wären 56 Filme im offiziellen Programm gezeigt worden.

Cannes-Chef Thierry Frémaux gab in einer exklusiven Herren-Runde jene Liste an Arbeiten bekannt, die mit dem Gütesiegel „ Cannes 2020“ versehen wurden.

Zudem gab es heuer keine offizielle Unterteilung in übliche Wettbewerbssektionen, wie etwa den Hauptwettbewerb, dessen Sieger die Goldene Palme bekommt, oder eine renommierte Nebenschiene wie „Un certain regard“. Welche Filme in welchen Programmen gelaufen wären, lässt sich nur (unschwer) erraten.