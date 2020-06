Schneller & weiter: Neue Technik boomt im Hobbysport

Intervenieren

Intervention geht einen Schritt weiter: Materialien bzw. Geräte werden dabei direkt mit dem Körper verbunden und beeinflussen aktiv die menschliche Performance. Halo Sport sieht aus wie ein Kopfhörer, ist aber viel mehr. Zwanzig Minuten vor dem Sport wird durch Elektroimpulse auf der Kopfhaut die Neuroplastizität gesteigert. Das erhöht die Lernfähigkeit von Bewegungsabläufen und unterstützt langfristig die Leistungssteigerung. Ein Versprechen, das unrealistisch klingt, aber die Wissenschaft dahinter ist in der Theorie unumstritten. Ob dies auch in Kopfhörer integriert werden kann, ist aber nicht eindeutig geklärt.Andere Fortschritte betreffen Material und Equipment. Für Stefan Litzenberger wird das auf der Skipiste besonders klar: „Im Skisport war in den letzten zehn Jahren eine große Veränderung des Materials bemerkbar, und man sieht, wie sich diese technische Veränderung auch auf die sportliche Technik auswirkt.“

Jedoch bergen immer höhere Geschwindigkeiten auch eine Gefahr, meint der Experte: „Als Verbraucherin kann ich denselben Ski im Geschäft kaufen, der im Rennen zum Einsatz kommt, aber damit setze ich mich denselben Kräften aus, wie sie sonst nur ein Profi erlebt.“ Das sorgt für Probleme, weil Hobbysportler nicht so trainiert sind wie Spitzensportler. Und genau dabei „kommt die Technik ins Spiel, die versuchen muss, diese zusätzlichen Kräfte und Verletzungsmechanismen im Zaum zu halten“, stellt Litzenberger fest.

In der Regeneration gibt es ebenso technische Fortschritte. Hightech-Massagegeräte wie die Theragun Pro oder computergesteuerte Systeme wie der NormaTec PULSE, in die der Körper nach dem Sport zur Muskelregeneration gewickelt wird, sorgen dafür, dass auch Hobbysportler möglichst schnell wieder ihre Leistung steigern können.

Grenzen der Technik

Klare Grenzen bezüglich dem, was die Technik darf, muss es dennoch geben. Im Profilaufsport wurden die Vaporfly-Schuhe von Nike verboten, da sie den Läufer nachweislich schneller machen, wie zuletzt auch beim Weltrekordversuch von Eliud Kipchoge im Wiener Prater. Dennoch sind sich Baca und Litzenberger einig, dass die zunehmende Technologisierung des Sports eine positive Entwicklung darstellt. Für Baca ist das Hauptziel der Technik „dass sich die Personen bewegen und dass sie mehr Spaß sowie Motivation haben, diese Bewegung auszuführen.“

Litzenberger sieht auch klare Vorteile in Hinblick auf die soziale Komponente: „Dadurch können Menschen mit unterschiedlichen Leistungsniveaus gemeinschaftliche Erlebnisse haben.“