Gute Figur beim Workout mit Jessica: Hippe Sport-Styles zum Nachshoppen

RUNNING-SNEAKERS: Sportschuhe von New Balance, 130 €, https://at.newbalance.eu

JESSICA ALBA sagt: „Ich liebe es wirklich sehr, mich zu bewegen. Aber endlose Wiederholungen mag ich dabei gar nicht.“ Ohne diese geht es aber kaum im Fitness-Center. Gut Ding braucht eben Weile. Und wer keine Lust auf online-Kurse hat, hat jetzt wieder jede Menge Studios zur Auswahl. Auch neue Studios locken mit super Angeboten. Und wenn es noch dazu nachhaltig ist, wie das neue Studio Gate 9 Health Club in der Seestadt umso besser.

Brandneu, öffnet der Gate 9 Health Club im HoHo in Wien, am Samstag, den 13. Juni seine Tore. Im größten Holzhochhaus Wiens, werden Express-Kurse, die ein vollständiges Workout in nur 30 bis 45 Minuten möglich machen, sowie Group Fitness in den LesMills Kursen angeboten. Der Gate 9 Health Club lädt zum Verweilen und Wohlfühlen ein, denn auf zwei Stockwerken verfügt das Studio über einen Freihantelbereich, Kraftmaschinen, MultiMedia Ausdauergeräte und sogar über eine finnische und eine Bio-Sauna. Und auf der 140m2 Terrasse werden Fitnessdrinks aus hochwertigen, regionalen Bio-Produkten in der eigenen Juicy-Bar serviert - vom Hulk Smash Weight Gainer bis zum Miss Skinny Juice. Adresse: GATE 9 Health Club, 2. OG, Hoho Wien, Janis-Joplin-Promenade 26, 1220 Wien, https://www.gate9healthclub.at