Scheidungskind mit Selbstbewusstsein: Kamala Harris' harter Aufstieg

Mittlerweile kennt Kamala Harris fast jeder. Dennoch gelingt es der "Neuen Zürcher Zeitung"-Journalistin Marie-Astrid Langer in ihrem Buch "Kamala Harris. Ein Porträt" den Leser mit der Lebensgeschichte der US-Vizepräsidentin zu fesseln. "Wer verstehen will, wer diese Kamala Harris ist, wofür sie steht, was sie will - der muss verstehen, woher sie kommt", schreibt Langer im Prolog. Detailgetreu beschreibt die Silicon-Valley-Korrespondentin folglich deren stetigen Aufstieg.

So schildert sie zunächst, wie Harris in Oakland in der San Francisco Bay Area aufwächst. Prägend für ihr Leben ist vor allem ihre Mutter Shyamala Gopalan, eine tamilische Brustkrebsforscherin, die ihr von klein auf Selbstbewusstsein vermittelt. "Sie hat mich und meine Schwester im Glauben aufgezogen, dass wir alles im Leben erreichen können, wenn wir nur bereit sind, hart dafür zu arbeiten", zitiert die Autorin Harris in ihrem Buch. Scheidung als sie sieben Jahre alt ist Ihren Vater Donald J., einen Wirtschaftswissenschafter aus Jamaika, sieht Harris nur am Wochenende, nachdem sich ihre Eltern scheiden ließen, als sie sieben Jahre alt war. Als ihre Mutter an die Universität von Montreal berufen wurde, verbringt Harris einen Teil ihrer Kindheit, von zwölf bis 18, im französischsprachigen Teil Kanadas. Nach Abschluss der Schule kehrt sie aber sofort in die USA zurück und inskribiert sich an der renommiertesten und geschichtsträchtigsten afroamerikanischen Universität des Landes, der Howard University in Washington, D.C., um dort Politik- und Wirtschaftswissenschaft zu studieren. Nach Abschluss des Bachelorstudiums wechselt sie für ein Jus-Studium an die University of California.