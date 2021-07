Sag's Multi: So lernen Kinder leichter eine (Mutter)Sprache

„Klassenkollegen kommenaus verschiedenen Nationen“

Melike Keskin (15). In meiner Klasse ist Mehrsprachigkeit normal. Meine Klassenkollegen sprechen alle unterschiedliche Sprachen, kommen aus verschiedenen Nationen. In der Schule sprechen wir Deutsch, zu Hause spricht jeder eine andere Sprache. Für mich war es als Kind nicht immer einfach, zweisprachig aufzuwachsen. Mit meinen Eltern spreche ich Türkisch, Deutsch kam erst im Kindergarten dazu. Es war eine Herausforderung, zu lernen, mich in beiden Sprachen gleich gut auszudrücken. Oft war ich verwirrt, weil mir ein Wort oder Ausdruck nur in einer Sprache eingefallen ist, aber nicht in der anderen. Trotzdem bin ich froh darüber, beides gelernt zu haben. Ich kann mich mit meinen türkischen Verwandten und Bekannten genau so gut unterhalten wie mit meinen Freunden und Mitschülern. Wenn ich einmal Kinder habe, möchte ich ihnen auf jeden Fall meine Muttersprache beibringen. Auch wenn es schwierig ist, lohnt es sich, wenn Kinder sich mit vielen Menschen unterhalten können.