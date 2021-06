Peru gegen Schweiz - das ist wahre Brutalität: Mit seiner Riesenhose will Xwendekar Kelesh aus Beromünster den alten Weltrekord aus Lima kippen. Außerdem will sich der gebürtige Syrer mit dem Kleidungsstück einen Lebenstraum erfüllen.

Kelesh hat in knapp acht Monaten die wohl größte Hose der Welt geschneidert. Sie ist 70 Meter lang, der Reißverschluss 16 meter. Das Gewicht liegt bei 700 Kilogramm. Der weiße Riese würde einer 180 Meter großen Person passen. Allein der Stoff kostete insgesamt 4.500 Franken, umgerechnet rund 13.250 Euro.

Am Sonntag wurde die Riesenhose in Beromünster der Bevölkerung präsentiert und amtlich vermessen. Mit ihr will Kelesh den Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde schaffen.