Für genügend Geld hilft Guinness Buch beim Rekord

Neue Bestmarken und österreichische Rekorde

Im September wurde das Guinnessbuch der Rekorde für das Jahr 2020 veröffentlicht. Darin zu finden sind der größte bemannte Heißluftballon, der höchste Baum, der reichste Mensch, die größte Pizza oder die höchste Statue. Siebzig Prozent der Rekorde im Buch sind jedes Jahr neu.

Heuer mit dabei: Ein Schwein, das die meisten Tricks in einer Minute hinlegt. Aus Iowa kommt mit 3,5 Metern der größte Tischtennisschläger. Eine Jugendliche hat mit 1,7 Metern die längsten Haare im Teenager-

alter, und das kleinste Pferd der Welt kommt derzeit aus Polen mit gerade einmal 56,7 Zentimetern Schulterhöhe.

Österreichs Beste

Auch Österreich hat in den vergangenen Jahren den einen oder anderen Guinness-Rekord für sich verbucht. Erst 2019 wurde vom Maître Chocolatier Helmut Wenschitz in Allhaming der größte Schokobrunnen der Welt mit 12 Metern Höhe aufgestellt. Die Wienerin Elena Sterlini hat 2018 zwei Stunden und eine Minute lang durchgehend getwerkt – also in der Hocke mit dem Hintern gewackelt – und damit den Weltrekord geholt. In Tulln wurde 2016 die längste Mauer aus Dominosteinen aufgebaut. Sie bestand aus 42.173 Teilen und hatte eine Länge von 40,14 Metern.

Weitere Rekorde: 2014 hat man die größte Lederhose der Welt mit 9 Metern Länge und 4,5 Meter Breite produziert. Auch mit dem größten Kaiserschmarrn wurde ein österreichisches Klischee bedient. 309 Kilogramm des Dessertklassikers sind 2018 in Neustift im Stubaital gekocht worden.

Sportlicher wird es mit Walter Geckle aus Unzmarkt, der 2010 die größte Distanz im Nordic Walking mit 175 Kilometern in 24 Stunden hingelegt hat – bislang ist er ungeschlagen. Legendär ist auch der Weltrekord von Luise Sommer. Sie konnte sich 2003 die meisten Namen und Gesichter merken (151 Namen in 15 Minuten, bei 15 Minuten Wiedergabezeit). Die bekannte Gedächtnistrainerin und Autorin wurde 2016 im Alter von 62 Jahren zudem Senior World Memory Champion.

Ein heimischer Negativ-Rekord stammt aus dem Jahr 2005: Damals hatte Österreich die meisten Raucher in einem Land, mit 36,3 Prozent der Gesamtbevölkerung. Einer von drei Österreichern hat 2005 mehr als eine Zigarette täglich geraucht.