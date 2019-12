Plantscouting in Berlin: Die hippen Pflanzen für nächstes Jahr

Mit Pflanzen ist es nicht anders als dem restlichen Zeug: Irgendwo entwickelt sich ein Trend und der schwappt mit angemessener Verzögerung zu uns. „Irgendwo“ ist beim Grün meist Amsterdam, das ist das große Planting-Mekka in Europa. Aber ob Pflanzen den Lifestyle-Geschmack treffen und es ins Wohnzimmer schaffen, sieht man besser in London und Berlin: Was die Leute in den hippen Vierteln der deutschen Hauptstadt interessiert, kommt bald zu uns.

Zum Beispiel am Prenzlauer Berg.