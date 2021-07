Die Mutter der YouTube-Chefin verrät, wie man Kinder erzieht

„Einer der Fehler von uns Eltern ist, dass wir meinen, für die Gefühle unserer Kinder verantwortlich zu sein. Wir tun alles, um sie vor Misserfolgen zu bewahren, was bedeutet, dass sie nie lernen, mit unangenehmen Erfahrungen umzugehen. Ihnen fehlt es an Selbstständig- und Hartnäckigkeit“, so Wojcicki.

Respekt. „Für die Entwicklung der Persönlichkeit braucht es Geduld und den Respekt, das Kind so sein zu lassen, wie es ist.“ Besonders wichtig sei das „in der Phase, in der sie keine Ahnung haben, was sie da eigentlich tun“, etwa als ihre Tochter nach dem Biologie-Studium erstmal nur als Babysitterin arbeiten wollte. Sie brauchte die Zeit, um sich klarzuwerden, wie es weitergehen sollte – und bekam dann einen tollen Einstiegsjob.

Die Gratwanderung ist manchmal schwierig, weiß sie: „Woher soll man wissen, ob jemand seinen Weg noch findet oder man sich einmischen muss? Meine Herangehensweise: Sie müssen etwas tun, egal was. Nichtstun ist ein Problem.“

Man solle die Interessen der Kinder unterstützen, betont sie: „Respekt und hohe Erwartungen gehen Hand in Hand. Man hat keinen Respekt vor ihnen, wenn man sie verhätschelt. Aber auch nicht, wenn man sie zu Höchstleistungen auf Gebieten zwingt, die ihnen nichts bedeuten.“