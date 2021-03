Offene Fragen rund um Impfungen für Wiener Pädagogen

Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Impfstart des Lehr- und Kindergartenpersonals dementierte das Rathaus via Aussendung die kursierende Information, wonach auch das Bildungspersonal an Wiener Hochschulen geimpft werde. Das sei "ausnahmslos falsch".

Als Reaktion auf das Gerücht regierte die Stadt außerdem mit einer neuen Priorisierungsgruppe auf der Vormerkplattform. Lehrende und Beschäftigte an Wiener Hochschulen können sich nun in einer eigenen Kategorie "SchülerInnen, Studierende und Universitätspersonal" registrieren lassen und würden nun auch in der Online-Vormerkung gesondert berücksichtigt, hieß es.

In der Aussendung findet sich auch noch ein wichtiger Hinweis für das impfbereite Bildungspersonal: Beim Impftermin muss an Ort und Stelle eine Beschäftigung an einer Wiener Schule, einem Wiener Kindergarten oder einem Wiener Hort nachgewiesen werden. Dazu reiche "eine formlose Bestätigung durch den jeweiligen Arbeitgeber". Personen, die das nicht nachweisen können bzw. an einer Wiener Hochschule beschäftigt sind, könnten in den kommenden Wochen im Rahmen dieser spezifischen Impfaktion nicht geimpft werden, wurde in der Aussendung gewarnt.