Österreich gegen Italien - wer gewinnt den Ländervergleich?

Einmal rein theoretisch, es stünde am Samstagabend kurz vor Mitternacht im Londoner Wembley-Stadion 3:3 zwischen Österreichs und Italiens Fußballern, der haushohe Favorit aus dem Süden Europas würde sich in der Verlängerung oder gar im Elfmeterschießen doch noch durchsetzen, man würde dann in der Analyse gewiss erneut von einem „historischen“ Spiel sprechen und die Niederlage als ein Unentschieden und somit als einen Sieg der Unsrigen interpretieren.

Auch wir dichten heute unser subjektives „Spiel außerhalb des Spielfeldes“ am Ende einfach in einen rot-weiß-roten Erfolg um. Denn man könnte – analog zum Fußball – auch zu ganz anderen Schlüssen gelangen. Spannend wäre in diesem Kontext auch, wie die Italiener unser Gedankenspiel ausgehen ließen. Aber jetzt wollen wir mal nicht ganz so ernst sein. Nehmen wir uns doch bitte auch ein Beispiel an unserem Franco Foda. So lachen wie am Montag hat man den Trainer noch nie gesehen!