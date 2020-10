Neuer Ratgeber: „Beziehung ist eine Aktivität, kein Zustand“

Wie schnell sich Kleinigkeiten in einer Partnerschaft zu einer Liebeskrise auswachsen können, wurde vielen Paaren in den Wochen des Lockdowns schmerzlich bewusst. Auch die Paartherapeuten Sabine und Roland Bösel haben als Ehepaar schon viele schwierige Zeiten hinter sich. Ihre persönlichen Erfahrungen flossen auch in ihr drittes Buch „Liebe, wie geht’s“ (Orac, 22 Euro) mit ein, in dem sie 52 Anregungen für einen harmonischeren Beziehungsalltag geben.