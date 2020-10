"Natürlichkeit ausgestorben": Wie unecht sind Instagram-Promis?

Bitte zugeben

Die fehlende Transparenz mache sie wütend. Schließlich gebe man seinen Followern damit das Gefühl, minderwertig zu sein. „Wenn ihr bei Instagram seid und jemanden anschaut und dann traurig seid, weil der so ein schönes Leben hat. Denkt daran, dass, wenn die Kamera aus ist, die Person meistens einen Nervenzusammenbruch bekommt und ihr ganzes Leben hasst – obwohl die Person alles hat. Das ist nichts, was ich beneidenswert finde“, so Strange.

Strange selbst hat diverse Eingriffe an sich machen lassen. Das hat sie in der Vergangenheit schon öfter erklärt und wiederholt das auch in dem Video. Deshalb erkenne sie auch, wenn andere auch nachgeholfen haben, so das deutsche It-Girl. Ihre Kollegen sollen es nur einfach auch zugeben, fordert sie.