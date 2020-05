Beatles & Beastie Boys im Kino: Musikfilme im Trend

Sid & Nancy (1986) – Mit Gary „Vicious“ Oldman als Sex Pistols-Bassist!

Sign O’The Times (1987) – Prince in einem der besten Konzertfilme aller Zeiten.

In Bed With Madonna (1991) – Sensationelle Doku über Madonna Backstage.

What’s Love Got To Do With It (1993) – Angela Bassett als Tina Turner. Mitreißend.

Buena Vista Social Club (1999) – Die Geburt des Kuba-Hypes groovt heute noch.

Westway To The World (2000) – Doku über die „wichtigste Band der Welt“: The Clash.