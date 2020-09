Moderne Schatzsuche: Stöbern im digitalen Flohmarkt 401019380

Wer auf der Suche nach Gebrauchtem ist, wird im Netz schnell fündig: Geschirr, Handys, Bücher oder Kleidung – alles gibt es aus zweiter Hand. Die Zahl der Plattformen ist mittlerweile groß. Vor 25 Jahren, als eBay ins Leben gerufen wurde, war das noch anders. Das Unternehmen war der Platzhirsch.

Heute haben Plattformen wie Willhaben, aber auch Riesen wie Amazon oder Alibaba dem einstigen Marktführer den Rang abgelaufen. Und sie werden weidlich genutzt – alleine auf Willhaben stehen momentan gut 7 Millionen Waren zum Verkauf.

Doch warum gehören Online-Flohmärkte heute zum Lifestyle wie einst der Einkauf beim Händler ums Eck? „Da gibt es mehrere Gründe,“ meint Katarzyna Gruszka von der Wirtschaftsuniversität Wien – sie forscht zum Thema der Ökonomie digitaler Plattformen.

Wiederverwenden statt Wegwerfen

„Bei einigen spielt der Gedanke der Nachhaltigkeit sicher eine Rolle.“ So wie viele hat es sich auch Gruszka zur Angewohnheit gemacht, im Netz nach einem gebrauchten Stück zu stöbern, wenn sie etwas benötigt. Wobei sie zu bedenken gibt, dass die Plattformen selbst viel Energie benötigen – man denke an die riesigen Server, die diese Firmen unterhalten müssen. Zudem sei das Verschicken von so vielen Paketen oft auch nicht immer so nachhaltig. Für viele Kunden spielt der Preis die wichtigste Rolle beim Kaufentscheid: „Sie können sich manches gebraucht leisten, das für sie neuwertig kaum erschwinglich ist.“ Das zeige sich in Krisen wie der Finanzkrise oder der Coronaepidemie besonders deutlich.