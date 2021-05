Mit „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ stürmte Autor Yuval Noah Harari die Bestsellerlisten. Nach 16 Millionen verkauften Büchern wurde daraus die Comic-Adaption „Sapiens“. Für die junge Zielgruppe wurde das Thema Evolution angepasst: Der Homo sapiens setzt sich in einer Reality-Show gegen andere Kandidaten durch.

Nicht nur aus dem Band lernen Jugendliche mehr über die Welt als in ihren Geschichtsstunden, sondern auch aus anderen Graphic Novels, weiß Franz Lettner vom Institut für Jugendliteratur: „Seit den Anfängen der Comic-Bücher gab es immer tolle Biografien – und damit auch Zeitgeschichte.“

Legendäre Maus

Die legendäre Graphic Novel „Maus“ etwa handelte vom Holocaust: Darin erzählte Art Spiegelman die Geschichte seines Vaters in Nazi-Deutschland in eindringlichen Bildern. Als erster Comic wurde das Buch mit dem renommierten Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Kürzlich forderte die Frankfurter Allgemeine, das Buch gehöre in den Lehrplan.