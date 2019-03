Abenteuer Zuhören: Warum Vorlesen Kindern hilft

Auch KURIER-Redakteure werden vorlesen

Österreichischer Vorlesetag: Zum zweiten Mal findet am kommenden Donnerstag der Österreichische Vorlesetag statt. An Orten in ganz Österreich wird gut 1600 Mal vorgelesen. Alle Events hier: https://vorlesetag.eu/

Ein Abend für KURIER-Leser: Die beiden KURIER-Redakteure Axel N. Halbhuber und Uwe Mauch werden am Mittwoch zum Auftakt des Österreichischen Vorlesetags in der Buchhandlung Bookpoint (1170 Wien, Kalvarienberggasse 30) aus ihren Büchern vorlesen. Halbhuber über Begegnungen auf seinen Wanderungen, auf seiner Weltreise und mit seinem kleinen Sohn, Mauch über berührende Begegnungen in Wien. Der Eintritt ist frei, um eine Anmeldung wird gebeten: office@bookpoint.at oder 01 / 407 31 69.