Mit einem „Schupferl“ zum ABC: Spielerisch lernen im Lockdown

50 „Schupferln“ für daheim

Die ASKÖ vergibt an KURIER-Leser und ihre Familien 50 Schupferl-Sets samt Infos und Bewegungsplakat. Wer so einen Lernbehelf per Post zugeschickt bekommen möchte, mailt bitte an: hopsi.hopper@askoe.at.

Bitte unbedingt das Kennwort („bewegtes Lernen“) und die genaue Postanschrift angeben. Die ersten 50 Einsender dürfen sich über ein „Schupferl“ freuen

Hopsi Hopper (26)

Der ASKÖ-Fit-Frosch fördert die Idee des Bewegten Lernens seit 26 Jahren. Er möchte seit seiner Erfindung das Bewegen, Spielen und Lernen kombinieren und Familien, Kindergärten sowie Volksschule und Sportvereine bei der konkreten Umsetzung dieses Ziels unterstützen