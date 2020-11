Mit diesen Alltags-Tricks kommen wir leichter durch die Krise

„Das bedeutet: Die Behandlung einer Suchterkrankung ist kein elektiver Eingriff, den man beliebig nach hinten verschieben kann.“ Die Abläufe im Haus wurden zu diesem Zweck stark verändert; neu aufgenommene Patientinnen und Patienten verbringen die erste Woche im Anton Proksch Institut in einem eigenen Bereich und werden erst nach einem negativen Corona-Test in den allgemeinen Therapiebereich verlegt. Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, gibt es außerdem ein Ausgangsverbot. „Das Feedback unserer Patientinnen und Patienten war und ist sehr positiv, sie fühlen sich bei uns gut geschützt – vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus, aber auch vor einem Rückfall in ihr Suchtverhalten in diesen psychisch so fordernden Zeiten“, so Gottwald-Nathaniel. „Mein ausdrücklicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Hauses, die die Betreuung unserer Patientinnen und Patienten auch unter schwierigen Umständen in höchster Qualität ermöglichen.“