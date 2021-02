Mit dem digitalen Schulbuch in ein neues Lern-Zeitalter

In immer mehr Klassenzimmern steht ein Whiteboard statt einer grünen Tafel. Doch darauf nur Videos und Grafiken aus dem Internet zu zeigen, war einer Lehrerin zu wenig. So hat sie die Idee geboren, selbst Stoff digital so aufzubereiten, dass er im Unterricht sinnvoll eingesetzt werden kann.

Ganz schnell entstand auf diese Weise eine neue Geschäftsidee: Profis aus den Bereichen IT, Medien, Gamedesign, Illustration und Pädagogik haben sich mit gleichem Ziel zusammengetan: Sie wollen die Schulbücher aller Fächer der Sekundarstufe 1 digitalisieren – also den Stoff für die AHS-Unterstufen und Mittelschulen digital aufbereiten. Name des Projekts: Schubu. Das Prinzip des elektronischen Schulbuchs erläutert Ulrich Müller-Uri, der das Start-up mit Freunden und Bekannten gegründet hat, so: „Für den Zugang zu den digitalen Schulbuchseiten reicht ein Endgerät wie Laptop oder Tablet sowie ein Internet-Anschluss. Apps muss man keine herunterladen, weil die Seiten über einen Browser erreichbar sind. Das sehen wir als Vorteil.“ Derzeit ist der den kompletten Lehrplan der Fächer Geografie und Biologie für die 5. Schulstufe online. In Teilen sind auch schon Inhalte für Fächer wie Chemie oder Deutsch abrufbar.