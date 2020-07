Mama Nimmersatt: Warum eine Grafik über Corona-Mütter viral ging

Alle Mütter haben die Geschichte über die kleine Raupe Nimmersatt ihren Kindern vorgelesen. Was sie am Montag isst und nicht satt ist. Was sie am Dienstag isst und nicht satt ist. Bis sie am Sonntag ein wunderbarer Schmetterlung wird. Und alles ist gut.

Diese Geschichte mit ihren unzähligen Wiederholungen und dem zentralen Thema Essen wurde für die polnische Grafikerin Martyna Wiśniewska-Michalak zum Sinnbild des Corona-Wahnsinns. Zu Hause mit dem Kind, Homeschooling, Kochen, Aufräumen, Drinnenbleiben.