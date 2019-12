Männer halten sich für die besseren Lügner

Plausibel und informationsarm

Eine der Schlüsselstrategien von Lügnern ist demnach, sehr plausible Lügen zu erzählen, die der Wahrheit nahekommen und nur spärlich Informationen preiszugeben. Und: Je überzeugter jemand von sich als guter Lügner ist, desto mehr Lügen verbreitet er. Der Großteil erfahrener Lügner schwindelt am häufigsten die Familie, Freunde oder Kollegen an. Exzellente Schwindler lügen anderen auch lieber ins Gesicht als die Unwahrheit über Nachrichten am Smartphone oder Mobiltelefon zu verbreiten.

Besonders erfahrene Lügner gaben an, in der Lage zu sein, Lügen in eine glaubwürdige, mit Wahrheiten ausgeschmückte Geschichte zu verweben – was es wiederum schwieriger mache, die Lüge darin zu erkennen. Im Gegensatz dazu gaben Probanden, die dachten, nicht gut lügen zu können an, beim Flunkern vage zu bleiben.

Die häufigsten Arten der Täuschung (in absteigender Reihenfolge) waren: Notlügen, Übertreibungen, das Enthalten von Informationen, das Verstecken von Lügen wahrheitsgetreuen Aussagen und das Erfinden von Dingen.

Die Studie wurde im Fachblatt PLOS ONE publiziert.