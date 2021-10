"La Lloreria": Ein Zimmer zum Weinen mitten in Madrid

"Komm rein' und weine", steht auf dem Schild über der Tür, das in den "Weinraum" führt. „Ich habe auch Angst“, leuchtet ein weiterer Hinweis in Pink. In einer Ecke stehen Telefone mit den Namen von Personen, die Besucher anrufen können, wenn Sie sich niedergeschlagen fühlen, einschließlich eines Psychologen.

Das ist „La Lloreria“, das Weinzimmer, mitten im Zentrum von Madrid. Wer möchte, kann eintreten und seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Der Name „La Lloreria“ leitet sich von einer spanischen Redewendung ab, die besagt, man soll "seine Gefühle nehmen und ins Weinzimmer gehen", also andere nicht damit belästigen. Genau mit diesem Stigma möchte das Projekt aufbrechen.